Москва24 сен Вести.Принцесса Диана после развода могла стать первой леди США, рассказал ее брат, граф Чарльз Спенсер, в своих мемуарах. Их цитирует The Daily Beast.

По словам Спенсера, после развода за Дианой стал ухаживать американский политик. Он рассматривал принцессу как идеальную "трофейную жену" и полагал, что брак с ней поможет ему победить на президентских выборах.

При этом сама Диана не была заинтересована в мужчине, утверждает ее брат. Принцесса серьезно обдумывала возможность отношений, поскольку ее привлекал потенциальный статус первой леди, утверждает Спенсер. В итоге Диана от этой идеи отказалась.

Мемуары Спенсера "Лебединая песня: Диана, сестра моя" (Swan Song: Diana, My Sister) вышли 22 сентября. В книге он впервые подробно рассказывает о жизни своей сестры и событиях, связанных с ней. По словам автора, на создание воспоминаний его также подтолкнула приближающаяся в 2027 году 30-я годовщина смерти принцессы Дианы.