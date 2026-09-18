Брат Дианы обвинил Карла III в презрении к принцессе в своих новых мемуарах Брат принцессы Дианы рассказал о реакции Карла III после ее трагической гибели

Москва18 сен Вести.Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер в своей новой мемуарной книге "Лебединая песня: Диана, моя сестра" утверждает, что ныне действующий король Великобритании Карл III сразу после гибели бывшей супруги заявлял, что её "скоро забудут". Выдержки из книги опубликовала газета Daily Mail.

По словам Спенсера, в телефонном разговоре после автокатастрофы будущий монарх был шокирован реакцией мировой общественности на смерть Дианы и якобы выказывал радость, словно выиграл в лотерею. В книге также утверждается, что за месяц до свадьбы Диана пыталась отменить бракосочетание, а находясь в замужестве, страдала от тяжелой депрессии.

В Букингемском дворце в ответ на откровения Спенсера заявили, что король понимает, как глубокая боль от утраты близкого человека может со временем искажать восприятие и затуманивать разум. Книга поступит в продажу в ближайший вторник.