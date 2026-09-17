Times: тысячи ИИ-ботов распространяли новости о том, что Карл III принял ислам

В Британии заявили о масштабной ИИ-атаке на королевскую семью Times: тысячи ИИ-ботов распространяли новости о том, что Карл III принял ислам

Москва17 сен Вести.Тысячи учетных записей ботов с искусственным интеллектом (ИИ) развернули кампанию по распространению ложных новостей о британской королевской семье, в частности, о принятии ислама королем Великобритании Карлом III, сообщает газета The Times.

Как отмечается, перед визитом Карла III в США в апреле этого года в интернет-пространстве были распространены картинки, которые якобы свидетельствуют о том, что монарх втайне принял ислам, что подрывает его статус главы Англиканской церкви. Некоторые аккаунты выкладывали созданные ИИ фотографии реалистичные изображения четырех детей принца и принцессы Уэльских, хотя в действительности их трое.

Королевская семья стала мишенью изощренной кампании фейковых новостей, в которой использовались тысячи учетных записей ИИ-ботов, базирующихся за рубежом говорится в публикации

По информации издания, чиновники Букингемского дворца обеспокоены тем, что члены королевской семьи подверглись ИИ-атакам в рамках схем, направленных на дестабилизацию британской монархии. Согласно сведениям Times, крупная сеть ботов работала на территории Вьетнама, она охватывала аудиторию в шесть млн человек.

Ранее СМИ писали о том, что ИИ сейчас способен существенно ускорить проведение кибератак.