Карл III не будет извиняться за роль Британии в работорговле на Карибах

Карл III отправится на Карибы, но извиняться за работорговлю Британии не будет Карл III не будет извиняться за роль Британии в работорговле на Карибах

Москва3 окт Вести.Король Великобритании Карл III в ходе предстоящей поездки по странам Карибского бассейна не намерен приносить извинения за историческую роль Британии в работорговле. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

В конце октября монарх посетит Багамы, Гайану, а также Антигуа и Барбуду. В каждой из стран он выступит с речью, а также примет участие в саммите стран Содружества наций.

Король не будет избегать обсуждений истории работорговли во время своего турне по Карибским островам, но не станет извиняться за роль Великобритании в ней приводит издание формулировку дворца

Отмечается, что от извинений Карл III воздержится по рекомендации британского правительства. Вместо этого он выразит приверженность признанию "самых мрачных дней нашего прошлого". Ожидается, что король посетит мемориалы жертвам работорговли и затронет эту тему в своих выступлениях.

В сентябре глава МИД Великобритании Дэвид Милибэнд исключил выплату Лондоном репараций за участие в работорговле. Ранее Telegraph сообщала, что страны Карибского бассейна могут подать иск в Международный суд ООН в отношении Великобритании, чтобы добиться получения компенсаций. По данным издания, лидеры этих государств стремятся включить данный вопрос в повестку дня запланированного на ноябрь саммита Содружества наций.