Автомобиль Bentley Flying Spur экс-принца Эндрю продается за $165 тыс. The Times: автомобиль Bentley экс-принца Эндрю выставлен на продажу за $165 тыс.

Москва7 окт Вести.Автомобиль Bentley Flying Spur, который ранее принадлежал брату британского короля Карла III, бывшему принцу Эндрю Маунтбэттену-Виндзору, выставлен на продажу в Донкастере за 125 тысяч фунтов стерлингов (около 165 тысяч долларов или 14 миллионов 190 тысяч рублей). Об этом объявила газета The Times.

По информации журналистов, Эндрю приобрел машину около шести лет назад, а затем продал его специализированному дилеру Bentley в 2024 или 2025 году. После этого автомобиль у дилера приобрела компания Portland Autos.

Сотрудники Portland Autos обнаружили "очень странную" историю его техобслуживания и провели проверку происхождения авто. В результате проверки они выяснили, что автомобиль принадлежал королевскому двору.

Мы приобрели автомобиль не непосредственно у королевского двора, он пришел через третью сторону. Но тот факт, что он принадлежал члену королевской семьи, вероятно, поможет его продать… Bentley прекрасен, находится в безупречном состоянии и имеет пробег всего 7000 миль (около 11 265 км - прим. ред.) рассказал The Times владелец Portland Autos Клайв Уотсон

Ранее агентство ТАСС сообщило, что Карл III отказал Эндрю в оплате его судебных расходов в тяжбе с полицией долины Темзы. Монарх дал понять брату, что деньги, которые он предоставляет Эндрю, не должны использоваться для подобных целей.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор оказался в центре скандала из-за связей с осужденным за сексуальные преступления финансистом из США Джеффри Эпштейном. В конце 2025 года Карл III лишил Эндрю всех королевских титулов.

В феврале Эндрю задержали по делу о служебном злоупотреблении, связанном с передачей Эпштейну государственных документов. Брата британского короля отпустили из полиции через 12 часов без предъявления обвинений.