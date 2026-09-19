Джереми Кларксон продаст три автомобиля из своей коллекции Экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон продаст три машины из своей коллекций

Москва19 сен Вести.Британский телеведущий Джереми Кларксон, известный российскому зрителю по автошоу Top Gear, продаст три автомобиля из своей коллекции. Об этом сообщила аукционная площадка Iconic Auctioneers.

На торги будут выставлены Lancia Montecarlo Spider 1982 года выпуска, Alfa Romeo GTV6 1983 года и Lincoln Continental Mark V 1978 года. Все машины принимали участие в съемках популярного автошоу The Grand Tour.

Наиболее символичным лотом считается Lancia Montecarlo Spider, засветившаяся в финальном выпуске The Grand Tour: One for the Road, посвященном поездке из Зимбабве в Ботсвану. Этот автомобиль стал последним, за рулем которого Кларксон появился в рамках шоу вместе с Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем. После завершения съемок Кларксон оставил машину в своей коллекции, доработав ее с использованием деталей от других моделей - в том числе задних фонарей от Ferrari 308 и колес от Lancia Delta Integrale.

В качестве второго лота выставлена Alfa Romeo GTV6 с пробегом 45,6 тыс. км., которую задействовали в выпуске Well Aged Scotch в Шотландии. Третьим автомобилем стал представитель "американской классики" - Lincoln Continental Mark V с 6,6-литровым мотором и установленной во время съемок системы закиси азота. Эта машина использовалась в спецвыпуске Lochdown, действие которого тоже разворачивалось в Шотландии. Причины, побудившие Кларксона расстаться с этими автомобилями, по всей видимости, раскроются в предстоящем сезоне шоу "Ферма Кларксона".

В последнее время у меня редко появляется возможность сесть за руль или насладиться этими особенными и довольно известными автомобилями, поэтому, наверное, будет лучше, если они окажутся у того, кто сможет это сделать сказал Кларксон

Ранее стало известно, что в России вырос спрос на старые иномарки.