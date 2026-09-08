Москва8 сен Вести.21 сентября пройдет собрание кредиторов банкрота-иноагента Бориса Надеждина. На нем будут обсуждаться вопросы реализации имущества должника, сообщает RT со ссылкой на сайт единого федерального реестра юридически значимых сведений о юрлицах "Федресурс". На собрании будут названы сроки и условия реализации оставшегося в России движимого и недвижимого имущества покинувшего в августе 2026 года Надеждина.

Надеждин признан банкротом в апреле 2025 года. Он задолжал 78 миллионов рублей по кредитному договору Росэнергобанку. Иноагент трижды опротестовывал включение в конкурсную массу на реализацию имущества должника личного автомобиля – белого кроссовера Toyota RAV4 2016 года. Борис Надеждин настаивал, что машина жизненно нужна ему как инвалиду второй группы. Также иноагент указывал на то, что машина является совместно нажитым с супругой имуществом. Продаже кроссовера приведет к нарушению ее прав. Комментарий о предстоящем собрании кредиторов дал юрист Давид Адам.

Как правило, на таких собраниях арбитражный управляющий отчитывается перед кредиторами о том, какое имущество имеется у должника, а также как оно будет реализовываться пояснил юрист

Давид Адам добавил, что на собрании будет утверждено положение о порядке реализации имущества – будет ли оно выставлено на продажу одним лотом и по какой цене, или будет реализовываться по отдельности.

17 июля 2026 года Долгопрудненский суд признал Надеждина виновным в пропаганде экстремизма. Ему был назначен штраф в одну тысячу рублей.