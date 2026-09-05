В США редкие Honda годами стоят в поле, но у них есть хозяин

В США более 200 редких Honda стоят в поле, но у них есть владелец В США редкие Honda годами стоят в поле, но у них есть хозяин

Москва5 сен Вести.В центре Канзаса находится необычная коллекция из 275 автомобилей Honda. На первый взгляд это просто поле со старыми машинами, однако для ее владельца Джереми Фримана и поклонников марки это настоящая сокровищница, пишет портал "За рулем".

Коллекция получила название CRX Farm, хотя одними CRX она не ограничивается. Здесь собраны 67 хэтчбеков CRX второго поколения, 20 машин первого поколения, 29 моделей Del Sol, а также многочисленные Accord, Integra, Prelude, Civic и редкие универсалы EF. Есть даже Acura RSX, CR-V, Element и Odyssey.

Главная ценность коллекции - запчасти. Если машина исправна и имеет чистые документы, Фриман сохраняет ее целиком. Остальные автомобили разбирает на детали и отправляет их покупателям по всему миру.

Фриман начал собирать Honda более десяти лет назад, когда искал экономичный автомобиль для длительных поездок на работу. Он купил CRX HF, а затем приобрел машину-донор для ремонта. Продажа ее деталей принесла больше денег, чем стоил автомобиль, и увлечение постепенно превратилось в бизнес.

При этом Фриман не считает себя профессиональным механиком. По его словам, без увлечения Honda он мог бы работать медбратом. Теперь же он одновременно скупает старые автомобили и продает их детали.

Со временем CRX Farm стала местом притяжения для поклонников редких японских автомобилей, а запчасти отсюда отправляются клиентам по всему миру.