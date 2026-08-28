Автоэксперт дал советы по защите фар от кражи Автоэксперт Ладушкин: кражу фар могут предотвратить крепления и камеры

Москва28 авг Вести.Рост стоимости оригинальных автозапчастей может увеличить вероятность их кражи. К тому же дорогие запчасти с ряда машин очень легко демонтировать. Автоэксперт Евгений Ладушкин поделился с RT способами защиты автомобильных фар от воровства.

Он напомнил о популярных в 2010- х годах практиках, когда за 5-10 минут автоворишка на премиальных марках авто мог обеспечить себе поступление крупной суммы.

Люди наносили гравировку с VIN или госномером, привязывали фары тросом через специальный кронштейн напомнил способы старые защиты от воровства эксперт

Но фактически, по его словам, реальной защитой от убытков является лишь расширенная страховка. Практика кражи фар используется и сегодня, но не так широко, как несколько десятилетий назад.

На современных автомобилях уже другие системы крепления. И риск для вора стал значительно выше ввиду развития систем уличных камер пояснил Ладушкин

К тому же, продолжил глава экспертной компании, проводящей экспертную оценку стоимости ущерба при ДТП, прибыль похитителя запчастей может оказаться небольшой, если снятые им с машины детали окажутся неоригинальными.

Расцвет воровства запчастей пришелся на 1990-е годы. Тогда только одна фара с Volvo-245 стоила 200-300 долларов. Похитители могли даже не снимать фары. Часто они просто выручали по 50 долларов за снятые с фар серебристые фиксаторы. И сейчас злоумышленники чаще всего откручивают фары, зеркала и дворники.