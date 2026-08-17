Продано самое дорогое в истории американское авто, раскрыта его цена Carscoops: самое дорогое в истории американское авто продано за $43 млн

Москва17 авг Вести.Установлен новый рекорд по стоимости среди американских машин - модель Shelby Cobra Daytona Coupe 1964 года была продана за 42,905 млн долларов на аукционе. Об этом сообщает издание Carscoops.

Shelby Cobra Daytona Coupe 1964 года теперь является самым дорогим американским автомобилем, когда-либо проданным говорится в сообщении

Согласно данным издания, оценочная стоимость автомобиля была выше 25 млн долларов.

Авторы материала напомнили, что американский автогонщик и конструктор Кэрролл Шелби разработал Daytona Coupe для того, чтобы опередить Ferrari в гонках на выносливость. Модель создавалась специально для конкуренции с итальянскими спорткарами на длинных дистанциях.

Проданный экземпляр с шасси CSX2300 участвовал в престижных заездах: 24 часа Дайтоны, 12 часов Себринга, 1000 км Нюрбургринга. После завершения официальных выступлений команды Shelby автомобиль был продан частному лицу. В конце 1960-х годов машина продолжила гоночную карьеру в Японии, где выиграла несколько состязаний. Автомобиль уникален тем, что снова стал действующим гоночной машиной даже после того, как покинул гараж команды Shelby.