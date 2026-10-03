Корейские автобренды почти догнали Ford по продажам в США Корейские автопроизводители вплотную приблизились к Ford по продажам в США

Москва3 окт Вести.Резкий скачок цен на топливо подстегнул интерес американцев к гибридным автомобилям, что едва не привело к историческому сдвигу на рынке США: корейские бренды по объемам реализации на территории Соединенных Штатов приблизились к тому, чтобы впервые обойти Ford. Об этом говорится в материале телеканала CNN, составленном на данных мировых производителей.

Другой причиной интереса к гибридам стало то, что американские компании, в отличие от конкурентов из стран Азии, предлагают потенциальным покупателям гораздо более скромный выбор таких моделей, следует из статьи.

В третьем квартале текущего года Hyundai и Kia вместе реализовали немногим более 506 тысяч машин — на 5,4% больше, чем годом ранее. Ford за тот же период продал 509 764 автомобиля, потеряв 6,6% по сравнению с 2025 годом. В Соединенных Штатах также зафиксирован рост спроса на гибриды японского производства: продажи Toyota прибавили 29%, а Honda — 21%.

Еще одной предпосылкой стал продолжающийся конфликт между США и Ираном, из-за которого практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут для поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа на глобальный рынок. Как следствие, топливо подорожало в большинстве стран.

Средняя цена галлона бензина (3,785 литра) в США к началу октября достигла 4,41 доллара, а сентябрь стал самым дорогим для этого месяца за всю историю наблюдений Американской автомобильной ассоциации.

2 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что не будет запрещать экспорт дизельного топлива, спустя несколько часов после того, как страны "Группы семи" (G7) договорились высвободить из резервов дизель и нефть.