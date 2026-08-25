Спортивный Chevrolet Chevelle SS вернулся к владельцу через 33 года после угона Carscoops: украденный 33 года назад Chevrolet Chevelle SS вернулся к владельцу

Москва25 авг Вести.К владельцу в Калифорнии через 33 года вернулся угнанный автомобиль. Мужчина, лишившийся в 1993 году черного спортивного автомобиля Chevrolet Chevelle SS 1971 года выпуска, успел жениться, прожить целую жизнь и выйти на пенсию. Он давно перестал искать свою угнанную машину, отмечает издание Carscoops.

Жизнь калифорнийского пенсионера изменила стандартная полицейская проверка. Дорожный патруль в городке Оберн остановил Chevrolet Chevelle SS для стандартной сверки идентификационного номера (VIN). Проверка вызвала сомнения у дорожных инспекторов, и они обратились в полицейское управление Сан-Матео. Здесь подняли архивные документы и выяснили, что машина более трех десятков лет числилась в угоне.

Детали дела полицейские не раскрыли. Также неизвестно, где машина была все эти годы, кто был за рулем в момент проверки, и знал ли этот человек о криминальном прошлом машины перечисляет белые пятна в этой истории об угоне издание

Самым сложным, отмечают калифорнийские полицейские, было найти владельца раритетной машины. Черный Chevrolet Chevelle SS с белыми полосками отлично сохранился. На машину ставился мощный восьмицилиндровый двигатель. В комплект также входил фирменный пакет Super Sport. Автомобиль выпускался с 1964 по 1977 год и стал одним из самых успешных в истории марки.

В 2006 году одному из жителей Калифорнии уже возвращали угнанную машину. И это тоже был спортивный автомобиль. Chevrolet Corvette, купленный Аланом Постером в 1969 году на последние деньги, пребывал в угоне 37 лет.