Москва23 мая Вести.Четырехкратный чемпион "Формулы 1" француз Ален Прост получил травму головы при нападении грабителей на его дом в Ньоне в Швейцарии. Об этом сообщает издание Blick.

По информации источника издания, инцидент произошел утром во вторник, 19 мая. Неизвестные в масках проникли в жилище бывшего гонщика.

Спортсмен получил травму головы в ходе потасовки с преступниками. Его сын под угрозой насилия открыл семейный сейф. Не уточняется, что именно было украдено.

Полиция кантона Во ищет грабителей. К расследованию также привлечены французские правоохранители, поскольку есть версия, что преступники могли пересечь границу. Пока их следов не обнаружено.

Алену Просту 71 год. Он завоевывал чемпионский титул "Формулы 1" в 1985, 1986, 1989 и 1993 годах, а также четыре раза становился вице-чемпионом.

Ранее сообщалось, что участник полумарафона в Москве потерял сознание, его госпитализировали. По последним данным, он пережил клиническую смерть, однако медики на месте смогли реабилитировать его.