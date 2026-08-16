Sotheby's: первый электрический Ferrari Luce продан с аукциона за $40 млн

Первый электрический Ferrari ушел с молотка за рекордную сумму Sotheby's: первый электрический Ferrari Luce продан с аукциона за $40 млн

Москва16 авг Вести.За рекордные 40 миллионов долларов ушел с аукциона в американском Монтерее первый экземпляр полностью электрического автомобиля Ferrari Luce. Электрокар стал самым дорогостоящим новым автомобилем, когда-либо проданным на аукционе, сообщает Bloomberg.

На машине закреплена специальная памятная табличка, которая подтверждает, что это первый серийный экземпляр электромобиля итальянской марки.

Эта машина, маркированная как "Шасси 0", является первой серийной версией модели Ferrari Luce отмечается в описании аукциона

Первый электрокар от Ferrari презентовали 26 мая. После этого акции основанной 79 лет назад компании упали на 8%. Акционеры потеряли 5 миллиардов евро за один день.

Компания рискует разрушить легенду новинкой, оценил электрокар экс-президент Ferrari Луки ди Монтедземоло, который был и шефом фирменной команды на "Формуле-1". Он выразил надежду, что с машины хотя бы уберут гарцующего жеребца - эмблему Ferrari.

Полноприводный пятиместный четырехдверный Luce способен разгоняться до 100 километров в час за 2,5 секунды. Батарея обеспечивает запас хода в 530 километров, а суммарная мощность электродвигателей достигает 830 киловатт. Максимальная скорость электрической "лошадки" превышает 310 километров в час.