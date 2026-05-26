Москва26 мая Вести.Итальянская автомобильная компания Ferrari выпустила свою первую полностью электрическую модель, названную Ferrari Luce ("Свет"). Однако, в то время как другие европейские автопроизводители сокращают выпуск подобных машин из-за низкого спроса, акции Ferrari потеряли в цене 6%, согласно данным компании и биржевых торгов.

В Риме был представлен полноприводный четырехдверный автомобиль Luce с пятью сиденьями. Дизайн разработан студией Love From под руководством Джони Айва, который ранее возглавлял отдел дизайна Apple, и Марка Ньюсона. Автомобиль способен развивать максимальную скорость более 310 километров в час и разгоняться до 100 километров в час за 2,5 секунды, как сообщила компания.

Ferrari объявила о внедрении инновационной системы управления, которая обеспечивает одновременный контроль каждого колеса по трем осям: продольной, поперечной и вертикальной. Все электронные компоненты объединены новой центральной платформой под названием Vehicle Control Unit (VCU), способной обновлять параметры управления с частотой 200 раз в секунду. Электромотор Luce обеспечивает запас хода в 530 километров. Общая мощность всех электромоторов составляет 830 киловатт, а максимальный крутящий момент достигает 7750 Ньютон-метров.