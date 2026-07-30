Москва30 июл Вести.После того как в США в 2024 году изменилось политическое руководство, Tesla заявила о планах переключиться на выпуск роботов, поскольку электромобили перестали быть интересны. Таким мнением с ИС "Вести" поделился президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Он добавил, что направления развития электромобилей находятся в кризисе и у других автоконцернов США – Ford и General Motors. Эксперт объяснил, что повышенный интерес к электрическим автомобилям у американцев наблюдался только в тот период, когда государство субсидировало их покупку.

Американцы поиграли в электромобили, и со сменой политического руководства игра эта закончилась. Компания Tesla начинает говорить, что они собираются делать роботов, а машины им больше особенно и неинтересны… Ford столкнулся с проблемами, все, что они собирались электрифицировать, никому особо не нужно. У General Motors то же самое, многочисленные проекты электрификации транспорта столкнулись с тем, что, а зачем это среднему американцу? Вот когда доплачивали за покупку электромобилей, они электромобили покупали. Сейчас не доплачивают, вот как только дешевеет бензин, электромобили снова никому не нужны рассказал Шапарин

Ранее сообщалось, что отечественная компания "КАМА" передала ключи от первых электромобилей их владельцам. Автомобили производятся на площадке завода "Москвич".