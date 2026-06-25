Москва25 июн Вести.США не станут напрямую вмешиваться в крупный международный конфликт. Такое мнение ИС "Вести" высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Джабаров.

Я не думаю, что [президент США] Трамп рассматривает возможность прямого участия Соединенных Штатов Америки в каком-то крупном международном конфликте. Я думаю, что он вряд ли пойдет на это сказал он

При этом, по мнению сенатора, планы американцев по перепрофилированию автомобильных концернов говорят о том, что США хотят заработать на оружии. Ранее Трамп заявил, что автоконцерны в США начнут производить оружие, включая крылатые ракеты Tomahawk и системы ПВО Patriot.

Машины действительно продаются хуже значительно, потому что китайские автомобили по сути вытесняют все другие марки с мирового рынка, в том числе и в США. И еще причина - американцы потеряли много оружия в ходе своего конфликта с Ираном. Очень много оружия американцы продали европейцам, а до этого просто поставляли на Украину, запасы истощились. В одночасье эти запасы пополнить невозможно, думаю, американцы понимают, что это бизнес. Чем больше они произведут оружия, тем больше его продадут европейским союзникам, другим покупателям. И это для Трампа главное - чтобы была хорошая коммерческая сделка отметил политик

Ранее президент США допустил возможность возобновления спустя семь лет поставок истребителей пятого поколения F-35 Турции.