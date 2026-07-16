Джабаров: между "ястребами" и "голубями" в Вашингтоне сейчас зыбкий паритет

Джабаров заявил о паритете между ястребами и голубями в американской политике Джабаров: между "ястребами" и "голубями" в Вашингтоне сейчас зыбкий паритет

Москва16 июл Вести.В Вашингтоне установился зыбкий паритет между "ястребами" и "голубями". Таким мнением с ИС "Вести" поделился первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он объяснил, что сторонники агрессивной линии хотят склонить президента США Дональда Трампа к продолжению военной операции против Ирана, а "голуби" пытаются использовать внешнеполитическую ситуацию, чтобы обеспечить возвращение демократов в Белый дом.

Там [в Вашингтоне] какой-то паритет временно такой зыбкий есть между ястребами и голубями. Одни пытаются склонить Трампа к продолжению военной операции, в том числе наземной. Это те, кто склоняется к поддержке Израиля. А другие, демократы, которые хотят использовать эту ситуацию для того, чтобы все-таки перехватить инициативу и вернуть власть в Белом доме себе. В частности, это будет сделано частично на выборах, которые будут в ноябре, на промежуточных выборах заявил Джабаров

Ранее сообщалось, что Трамп недоволен ходом военной операции против Ирана. По мнению президента США, конфликт затянулся.