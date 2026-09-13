Rolls-Royce матери Майкла Джексона выставили на продажу в США В США выставили на продажу Rolls-Royce матери Майкла Джексона

Москва13 сен Вести.Автомобиль Rolls-Royce Silver Spur, который музыкант Майкл Джексон подарил своей матери Кэтрин, выставлен на продажу в США, сообщил сайт автодилера из Калифорнии Monza Car.

Продавец утверждает, что Джексон купил этот автомобиль вместе с братьями и сестрами в 1984 году как подарок на День матери. Текущий владелец приобрел его в 1999 году.

В комплект входят оригинальные сервисные книжки и все документы, подтверждающие историю автомобиля, а также оформленный в рамку персональный номерной знак, который семья Джексонов подарила своей матери говорится в сообщении

Владелец продает этот автомобиль за 49035 долларов, или около 4,131 миллиона рублей.

Ранее журналисты издания Radar Online выдвинули новую версию смерти Майкла Джексона. По их мнению, певец мог самостоятельно увеличить себе дозу лекарственных препаратов, находясь в постоянном стрессе из-за предстоящих гастролей.