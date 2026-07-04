Москва4 июл Вести.Майкл Джексон мог самостоятельно увеличить дозу препарата, что привело к смерти певца. Такую версию выдвинули журналисты издания Radar Online (RO), специализирующегося на последних новостях из жизни знаменитостей. Авторы материала предположили, что певец мог сам ввести себе большую дозу лекарственных препаратов, находясь в состоянии постоянного стресса из-за предстоящих гастролей.

Это могло произойти в тот момент, отмечают журналисты издания, когда врач Конрад Мюррей на короткое время покинул комнату. Люди из ближайшего окружения Джексона отмечали, что он самостоятельно смешивал лекарства.

Майкл способствовал собственной смерти, употребляя наркотики. Он знал последствия и риски всех препаратов, которые принимал рассказал судебно-медицинский эксперт Сирил Вехт

Ввести себе большую дозу Майкл Джексон мог как сделав укол, так и через поставленную ему капельницу.

Виновным в непредумышленном убийстве суд признал лечащего врача Майкла Джексона Конрада Мюррея. Он уже отбыл наказание, но продолжает отрицать врачебную ошибку и свою вину в гибели певца.

Со дня смерти музыканта 25 июня прошло 17 лет. Биографы Майкла Джексона по крупицам восстановили последние часы его жизни. В этот день он последний раз пообедал со своими тремя детьми, без которых, как признавался певец, он давно бы в этой жизни сдался.

На момент смерти Майкла Джексона его преследовали обвинения в растлении малолетних и долги, сумма которых превышала 400 миллиона долларов. Британская студия Wonderhood Studios опубликовала записи Майкла Джексона, на которых он говорит, что дети сами влюблялись в него как в личность.

Биографический фильм "Майкл" о короле поп-музыке в июне стал самым кассовым байопиком в истории. Картина собрала 977 миллионов долларов в мировом прокате. Это на 2 миллиона долларов больше, чем прежний рекордсмен – "Оппенгеймер" Кристофера Нолана.