Сборы в $977 млн сделали байопик о Майкле Джексоне самым кассовым в истории

Variety: фильм о Майкле Джексоне стал самым кассовым байопиком в истории Сборы в $977 млн сделали байопик о Майкле Джексоне самым кассовым в истории

Москва29 июн Вести.Биографический фильм о музыканте Майкле Джексоне под названием "Майкл" установил рекорд в мировом прокате, собрав 977 миллионов долларов.

Об этом сообщило издание Variety.

Эта сумма сделала ленту самым кассовым байопиком в истории, обогнав предыдущего лидера — фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер" (2023), сборы которого составили 975 миллионов долларов, говорится в статье.

Премьера фильма "Майкл" режиссера Антуана Фукуа прошла 10 апреля 2026 года в Берлине. Картина посвящена жизни и творчеству Майкла Джексона, который стал одним из самых влиятельных артистов в истории поп-музыки.

Творческое наследие исполнителя включает 15 премий "Грэмми" и множество других наград. За время карьеры певец продал более 1 миллиарда копий своих записей, а его вклад в музыку, танцы и моду остается основой для многих артистов по всему миру.