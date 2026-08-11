Москва11 авг Вести.Голливудский фильм "Майкл" совершенно не раскрывает личность короля поп-музыки Майкла Джексона, поделился мнением с NEWS.ru известный российский музыкальный критик Сергей Cоседов.

В фильме "Майкл" ничего нет, не раскрывается личность артиста. Просто хорошо сыграл его племянник, который выглядит даже красивее, чем сам Майкл Джексон. В фильме главный - отец Майкла, который его бил, но это лишь эпизод биографии артиста. Кадры с концертов Джексона в байопике постановочные, неинтересные. Картина ни о чем резюмировал критик

Сергей Соседов сравнил байопик "Майкл" 2026 года с фильмом 1985 года "Пришла и говорю", в котором рассказывается о жизни Аллы Пугачевой. По мнению критика, последний фильм сделан гораздо лучше, а кроме того там использованы реальные записи с концертов певицы, что могли бы сделать и создатели фильма о Джексоне.