Москва8 мая Вести.Многие звезды российской эстрады удваивают гонорары за выступления на 9 мая и превращают священный день в "коммерческий праздник" - это позор, Таким мнением поделился с Общественной службой новостей известный музыкальный критик Сергей Соседов. Те, кто пытается заработать в этот день, переступают все границы меркантильности.

Мне кажется, что звезды иногда забывают, что 9 Мая - это не день рождения очередного олигарха или какой-нибудь корпоратив, на котором ты можешь выторговывать себе ценник повыше подчеркнул музыкальный критик.

Сергей Соседов добавил, что ему противны исполнители, отказывающиеся петь бесплатно в День Победы, так как поиск личной выгоды в такой праздник можно считать отсутствием морали.