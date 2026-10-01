Джерси Майкла Джордана с финала NBA 1998 года продано за рекордные $12,26 млн Джерси Майкла Джордана продано за рекордные для NBA $12,26 млн

Москва1 окт Вести.Игровое джерси легенды баскетбола Майкла Джордана ушло с молотка за $12,26 млн, что стало мировым рекордом стоимости для игровой формы Национальной баскетбольной ассоциации (NBA). Об этом сообщил аукционный дом Joopiter, основанный Фарреллом Уильямсом, в соцсети X.

Речь идет о белой форме, в которой Джордан вышел на площадку в третьем матче финальной серии NBA 1998 года против "Юта Джаз". Тогда "Чикаго Буллз" разгромили соперника со счетом 96:54. По данным аукционного дома, это единственная известная публике белая форма Джордана с победного для "Буллз" матча той финальной серии, вдобавок на ней сохранилась нашивка чемпиона NBA 1998 года.

Реликвия одной из самых значимых легенд спорта установила новый рекорд говорится в сообщении Joopiter

Лот выставлялся с предварительной оценкой в $10-15 млн и ушел по итогам торгов за $12,26 млн с учетом комиссии аукциона - продавцом выступил предприниматель Райан Гоф.

Прежний рекорд для джерси NBA тоже принадлежал Джордану: в 2022 году его форма с первого матча той же финальной серии 1998 года ушла на торгах Sotheby's за $10,1 млн. Та финальная серия, которую "Буллз" выиграли со счетом 4:2, принесла клубу шестое чемпионство за восемь сезонов и стала завершающим аккордом эпохи, позже получившей название "Последний танец".

В апреле этого года Майкл Джордан возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории с суммарным доходом 4,5 миллиарда долларов.