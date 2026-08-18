Москва18 авг Вести.Сочетание высокого уровня комфорта и выдающихся внедорожных качеств — сложная инженерная задача, с которой справляются немногие автопроизводители. Рынок традиционно сегментирован на городские кроссоверы и специализированные вездеходы, однако существует три исключительных модели, стирающих границы между этими классами. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал автожурналист, блогер Иван Зенкевич.

По его словам, внедорожник в наших реалиях — это прежде всего инструмент для обеспечения мобильности, а не атрибут статуса.

Начинаем с новинки от компании BAW. К нам приехала дизельная версия внедорожника 212. Мотор двухлитровый, мощностью 170 лошадиных сил. Привод жестко подключаемый, полный с блокировками обеих осей. Коробка — восьмиступенчатый автомат. В оснащение входит панорамный обзор с функцией "прозрачное шасси", обогрев передних сидений, лобового стекла и форсунок омывателя, климат-контроль. Цена 4,5 млн ₽ рассказал Зенкевич

Следующая модель - обновленный Haval H9, который получил темные элементы декора и обновленную медиасистему.

Мотор теперь только двухлитровый, турбированный мощностью 218 лошадиных сил. Привод полный с понижающей передачей и задней блокировкой. Коробка автоматическая восьмиступенчатая. В базовой версии будет задний парктронник и камера на 540°. Теплые опции, трехзонный климат, стоимость от 4 800 000 ₽ пояснил автоэксперт

И наконец, заключительная модель - Tank-300, у которого чуть снизилась мощность двухлитрового турбомотора. Теперь он выдает 218 лошадиных сил.

Базовый привод полный, жестко подключаемый передней осью, понижающей передачу и блокировкой заднего дифференциала. В списке стандартного оснащения: парктроник по кругу и камера на 540°, полный пакет подогревов, массаж водительского сиденья, двухзонный климат, цена начинается от 4,5 млн ₽ уточнил Зенкевич

Резюмируя, автоэксперт добавил, что современные внедорожники, такие как BAW, Tank 300 и Haval H9, сочетают в себе универсальность, позволяющую комфортно использовать их как в городских условиях, так и на серьезном бездорожье.

Итак, BAW больше других заточен на штурм бездорожья. О чем говорит и родословная, идущая от армейского вездехода BIN-212, построенного, в свою очередь, на базе нашего УАЗа. Поэтому тяговитый дизель тут будет как нельзя кстати. Танк-300- автомобиль с претензией на комфорт, хотя если надо, может заехать достаточно далеко. А вот для города лучше предпочесть топовые комплектации с автоматическим полным приводом, с муфтой. Правда, стоят они уже как более крупные и вместительный Haval HD, у которого подобный кроссоверный полный привод идет по умолчанию. Машины двадцать шестого модельного года лишились дизельных версий и нескольких комплектаций, но зато в топовый добавилась блокировка переднего дифференциала. По большому счету, все три модели годятся и в пир, и в мир … то есть и по городу, и на рыбалку. И такая универсальность, пожалуй, - главное достоинство современных внедорожников сказал Зенкевич

Ранее он презентовал в качестве идеального семейного автомобиля "Москвич" М90. Благодаря внушительным габаритам (почти 5 метров в длину) в салоне удалось разместить три ряда сидений, где с комфортом поместятся все близкие. Это единственная модель в линейке с полным приводом, гарантирующим уверенность на любом покрытии — от летнего асфальта до зимнего гололеда.