Москва10 авг Вести."Москвич" М90 — это идеальный семейный автомобиль. Благодаря внушительным габаритам (почти 5 метров в длину) в салоне удалось разместить три ряда сидений, где с комфортом поместятся все близкие. Это единственная модель в линейке с полным приводом, гарантирующим уверенность на любом покрытии — от летнего асфальта до зимнего гололеда. Более подробно о новой модели отечественного авто в интервью ИС "Вести" рассказал автожурналист, блогер Иван Зенкевич.

Трансформация "Москвича" впечатляет: некогда миниатюрные легковушки уступили место внушительным кроссоверам. Новинка М90 — это не просто смена габаритов, а новый стандарт безопасности и семейного комфорта, где каждый пассажир чувствует себя свободно.

Формы кузова скрадывают внушительные габариты, так что с первого взгляда трудно поверить, что его длина почти 5 м, а масса переваливает за 2 тонны. Собирается M90 по крупноузловому методу на столичном заводе. Все атрибуты современной машины в наличии: светодиодные фары, утапливаемые дверные ручки и растянутая во всю ширину задняя оптика. Комплектация только одна, оценивают ее в 4 200 000 ₽. Три ряда сидений в салоне, неудивительно при таких габаритах, причем он тут не для проформы - полноценные места без особой тесноты. Есть откидной подлокотник, обогрев сидений, отдельный пульт управления климат-контролем, ведь он у M90 трехзонный. Также в комплектацию входят шесть подушек безопасности, панорамная крыша, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль рассказал Зенкевич

Он отметил, что M90 — это мощь и надежность в каждой детали. Двухлитровый турбодвигатель на 200 л.с. с "неубиваемым" чугунным блоком и цепью ГРМ создан для тех, кто ценит проверенные временем решения. В паре с классической автоматической трансмиссией кроссовер дарит ощущение уверенности на любой дороге. Средний расход топлива составляет 12 л/100 км. Надежность конструкции — ключевое преимущество модели для российского рынка.

Из всей модельной линейки только у М90 есть полный привод, так что по зимним дорогам он должен ехать уверенно, а по летним тем более. Длинная колесная база придает устойчивости на прямой, но и в поворотах машину не кренит. Отмечу также плавность хода. Дорожная мелочевка будто растворяется в недрах подвески, но неровности покрупнее, конечно, ощутить можно рассказал Зенкевич

Ранее он назвал основные признаки перегрева тормозной системы автомобиля и рассказал о мерах безопасности.