Продажи новых моделей "Москвича" не достигли 500 автомобилей за 4 месяца "Ведомости": продажи новых "Москвичей" составили 491 автомобиль за четыре месяца

Москва13 июл Вести.Продажи новых автомобилей "Москвич" М70 и М90, созданных на базе китайских моделей SAIC, за неполные четыре месяца составили 491 машину. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные "Автостата".

По данным газеты, в июне было реализовано 119 кроссоверов М70 – на 32% больше, чем месяцем ранее. В компании заявили, что продолжают работать над повышением эффективности продаж и улучшением клиентского сервиса, однако от дальнейших комментариев отказались.

Источник газеты среди федеральных дилеров "Москвича" отметил, что продажи новых моделей остаются единичными. Связано это, по мнению инсайдера, с недостаточной рекламной поддержкой и высокой стоимостью автомобилей.

При этом исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов считает слабый старт продаж ожидаемым, поскольку бренд вышел в более дорогой для себя сегмент рынка.

Стоимость новой линейки начинается от 2,7 млн рублей за кроссовер М70. Флагманская модель М90 предлагается по цене от 3,8 млн рублей.

Ранее стало известно, что продажи автомобилей с пробегом выросли за первое полугодие 2026 года. Россияне приобрели на 21% больше.