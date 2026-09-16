Зенкевич: Poer не идеален, но это крепкий, практичный и современный пикап

Автоэксперт рассказал об особенностях пикапа Great Wall Poer с дизельным мотором Зенкевич: Poer не идеален, но это крепкий, практичный и современный пикап

Москва16 сен Вести.Пикап Poer — это практичный, современный и хорошо оснащенный рамный автомобиль с достойными внедорожными качествами, который, несмотря на некоторые компромиссы в динамике и плавности хода без загрузки, представляет собой крепкое предложение в своем сегменте.

Об этом рассказал автожурналист, блогер Иван Зенкевич, сообщает ИС "Вести".

Great Wall Poer (GWM Poer) — это среднеразмерный рамный пикап китайского концерна Great Wall Motor , который официально продается в России и пользуется популярностью как современная альтернатива классическим грузовикам.

Конструкция классическая: кузов на раме, сзади неразрезной мост на рессорах, у заднего борта есть выдвижная подножка. Размеры грузовой платформы 1,5 метра. Есть петли для фиксации груза. Заявленная грузоподъемность 975 кг. Минимальный прайс 3,45 млн ₽, но это за комплектацию с механической коробкой передач. Автомат стоит уже 4 млн ₽ рассказал Зенкевич

Существует стереотип, что пикап — это машина с непременно аскетическим интерьером, однако в GWM Poer все не так.

У него цифровая панель приборов, большой экран медиасистемы, круговой обзор, беспроводная зарядка, сиденья в коже и щедрый набор обогревов. Второй ряд по пикаповским меркам просторен, сиденья складные, что тоже повышает практичность уточнил Зенкевич

Он рассказал, что линейке есть двухлитровые бензиновые и дизельные двигатели с механической коробкой и с автоматом. Мощность, по словам эксперта, не самая впечатляющая - 184 лошадиные силы

Однако крутящий момент у GWM Poer один из самых высоких в сегменте — 480 ньютонов. Тяговитость достойная, машина уверенно идет вперед с малых оборотов. Производитель обещает, что даже с полной нагрузкой ситуация не изменится. А вот на резких обгонах и маневрах пикап может задуматься. Впрочем, ему это простительно. Ходовые качества неплохие, грузовой управляемости нет и в помине, отклики на руле шустрые. Крены, конечно, присутствуют, так ведь и машина рамная. Плавность хода без загрузки средняя, но, если добавить поклажи, рессоры продавятся и Poer поедет мягко рассказал Зенкевич

Он уточнил, что у версии с механической коробкой передач передняя ось подключается жестко, а вот у дизеля с девятиступенчатым автоматом полный привод идет с межосевой муфтой, которую можно принудительно заблокировать.

Предусмотрена также понижающая передача. Так что вездеходные качества у этих пикапов весьма достойные. Poer не идеален, как и все на этой планете, но в целом это крепкий, практичный и достаточно современный автомобиль. И дизельный мотор в этом классе уважают рассказал Зенкевич

Ранее он рассказал об обязательных процедурах для подготовки пневмоподвесок автомобилей к холодам.