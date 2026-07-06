На "Иннопроме" представили гоночный болид с новым облегченным каркасом из труб

Гоночный болид с каркасом из нового вида труб представили на "Иннопроме" На "Иннопроме" представили гоночный болид с новым облегченным каркасом из труб

Москва6 июл Вести.На международной промышленной выставке "Иннопром" представили гоночный болид, каркас для которого Трубная металлургическая компания (ТМК) изготовила из нового вида труб. Об этом рассказал ИС "Вести" бренд-директор группы ТМК Андрей Посохов.

По его словам, эти трубы обеспечивают максимальную жесткость каркаса безопасности и делают поездку более безопасной для гонщика. Диаметр труб – 40 мм, толщина стенки – 1,5 мм.

Представленный на выставке автомобиль, как подчеркнул Андрей Посохов, является реальным гоночным болидом. На выходных он участвовал в соревнованиях.

Данный автомобиль – это не муляж, это настоящий боевой гоночный болид. В выходные была гонка, и мы его, можно сказать, с не остывшими тормозами привезли на выставку заявил бренд-директор ТМК

Каркас машины отдельно представлен на "Иннопроме". По словам Посохова, благодаря новым трубам его вес стал легче на 10-12%.