Москва6 июлВести.На международной промышленной выставке "Иннопром" представили гоночный болид, каркас для которого Трубная металлургическая компания (ТМК) изготовила из нового вида труб. Об этом рассказал ИС "Вести" бренд-директор группы ТМК Андрей Посохов.
По его словам, эти трубы обеспечивают максимальную жесткость каркаса безопасности и делают поездку более безопасной для гонщика. Диаметр труб – 40 мм, толщина стенки – 1,5 мм.
Представленный на выставке автомобиль, как подчеркнул Андрей Посохов, является реальным гоночным болидом. На выходных он участвовал в соревнованиях.
Данный автомобиль – это не муляж, это настоящий боевой гоночный болид. В выходные была гонка, и мы его, можно сказать, с не остывшими тормозами привезли на выставкузаявил бренд-директор ТМК
Каркас машины отдельно представлен на "Иннопроме". По словам Посохова, благодаря новым трубам его вес стал легче на 10-12%.