В РФ создали авто с джойстиком для водителей-инвалидов "ГАЗ" создал автомобиль со специальным управлением для водителей-инвалидов

Москва26 мая Вести.Горьковский автозавод представил на выставке коммерческого транспорта COMvex автомобиль, адаптированный для водителей с ограниченными возможностями. О нюансах управления такой машины в комментарии ИС "Вести" рассказал директор по развитию инноваций Горьковского автозавода Андрей Кузнецов.

Наша идея заключается в том, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли спокойно социализироваться и проявлять себя профессионально, чтобы они могли продолжать работать водителями. Для этого мы в автомобиле сделали специальный джойстик, который дублирует педали газа и тормоза на подлокотнике, в водительском сиденье. То есть человек с ограниченными возможностями здоровья может легко ездить в данном автомобиле рассказал он

Кроме того, добавил он, в рамках выставки "ГАЗ" представил широкую линейку новых автомобилей.

[Здесь] представлены, начиная от новой, перспективной платформы, на которой мы будем строить все свои коммерческие автомобили в будущем, и продолжая новыми моделями уже существующих модификаций добавил Кузнецов

Ранее Ростех совместно с БелАЗом анонсировали создание карьерного самосвала грузоподъемностью в 220 тонн, который будет работать на водороде.