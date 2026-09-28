Москва28 сен Вести.Производители пикапов стараются уйти от образа "рабочей лошадки". Так, новые модели получают красивый дизайн и современные технологии, заявил автожурналист, блогер Иван Зенкевич, сообщает ИС "Вести".

Например, указал он, гибридные двигатели.

Китайский концерн BYD представил гибридную модель Shark. Автомобиль создан на базе кроссовера Song Plus. Параллельная гибридная установка состоит из полуторалитрового атмосферного мотора и одного электродвигателя. Суммарная отдача составляет 226 лошадиных сил, привод передний. В будущем гамма расширится за счет двухмоторной полноприводной версии. Пикап будут собирать в Бразилии. Там же он появится в первую очередь, а чуть позже выйдет и на другие рынки … Модель Great Wall Poer недавно перешла на бензоэлектрические рельсы … Новинка вышла в двух версиях: утилитарной, рассчитанной на коммерческое использование, и более статусной пассажирской ... Poer - параллельный гибрид. В движение его приводят двухлитровый турбомотор, электродвигатель и девятиступенчатый автомат. Продажи в Китае уже начались. Чуть позже обновленная версия должна прийти и на российский рынок