Москва27 сен Вести.Производители предписывают менять моторное масло раз в год. При частых и длительных поездках интервал сокращается, заявил автожурналист, блогер Иван Зенкевич, сообщает ИС "Вести".

Заменить жидкость можно самостоятельно, подчеркнул он.

Нам понадобится ключ для сливной пробки и для фильтра. Воронка, пустая емкость для слива… новый фильтр и уплотнительное кольцо для сливной пробки. Проводить процедуру в идеале нужно на яме или эстакаде. В крайнем случае просто поддомкратить одно колесо, чтобы машина наклонилась в ту сторону, к которой ближе пробка. Сливать масло лучше с прогретого мотора. Так оно будет более текучим и заберет с собой всю взвесь. Но двигатель не должен быть раскаленным, чтобы не обжечься. Подставляем пустую емкость и откручиваем пробку. Ждем 10-15 минут, пока старое масло стечет полностью. В это время можно протереть пробку ветошью и установить на нее новое уплотнительное кольцо. Теперь откручиваем фильтр. А чтобы не прикипела резинка уже нового фильтра, наносим на нее немного свежего масла