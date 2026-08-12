Москва12 авг Вести.Верховный суд признал законной конфискацию автомобиля, который осужденный за торговлю наркотиками использовал для перевозки и хранения запрещенных веществ. Об этом следует из решения высшей судебной инстанции, с которым ознакомились в ТАСС.

Житель Чувашии Алексей Краснов получил пять лет и 10 месяцев колонии за покушение на сбыт гашиша. Он приобрел наркотики, расфасовал их и спрятал в своей машине, которую оставил на стоянке до попытки продажи. После этого его задержали полицейские.

Нижестоящие суды отказались конфисковывать автомобиль, поскольку в нем не было специальных тайников. Краснов также утверждал, что приобрел наркотики для личного употребления. Однако Верховный суд эти доводы не принял.

Автор представления относит автомобиль к средству совершения преступления, поскольку он использовался осужденным для достижения преступного результата, однако вопрос об этом ни судом первой, ни судом апелляционной инстанции не был разрешен говорится в решении Верховного суда

Высшая инстанция указала, что приобретение, перевозка и хранение наркотиков в данном случае осуществлялись с использованием автомобиля. Согласно Уголовному кодексу, принадлежащие обвиняемому средства совершения преступления подлежат конфискации.

Верховный суд постановил изъять машину, несмотря на то что после вынесения приговора Краснов успел продать ее другому человеку.