Daily Mail: король Карл III промок до нитки в бывшей британской колонии Антигуа

Король Карл III промок до нитки в бывшей британской колонии на острове Антигуа Daily Mail: король Карл III промок до нитки в бывшей британской колонии Антигуа

Москва2 ноя Вести.Британский король Карл III попал под дождь в ходе посещения острова Антигуа по случаю 45-летия объявления его независимости. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что торжества проходили на крикетном стадионе имени сэра Вивиана Ричардса, когда начался ливень.

По данным издания, королеве Камилле зонтик принесли раньше, чем ее супругу. Бежевый костюм монарха был насквозь мокрым, что не помешало Карлу участвовать в праздничных мероприятиях.

Ранее британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс назвал необоснованными требования бывших колоний Великобритании о репарациях за работорговлю.