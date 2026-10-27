Британский министр отверг требования бывших колоний о репарациях В Британии назвали необоснованными требования бывших колоний о репарациях

Москва27 окт Вести.Британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс назвал необоснованными требования бывших колоний Великобритании о репарациях за работорговлю.

В пятницу генеральный секретарь Содружества наций Ширли Ботчвей заявила, что организация ожидает извинений за работорговлю от короля Великобритании Карла III и намерена обсудить вопрос финансовых репараций.

Возможно, есть разница в индивидуальном, то есть семейном, личном богатстве, но в плане отношений между двумя странами, я думаю, это необоснованная просьба заявил Рейнольдс в интервью телеканалу Sky News

Он сообщил, что британское правительство никогда не обсуждало этот вопрос, а современные британцы не несут ответственности за действия, которых не совершали. Министр подчеркнул, что не видит оснований для продвижения вопроса репараций.

Король Великобритании Карл III в конце октября посетит Багамы, Гайану, а также Антигуа и Барбуду. В начале октября газета Telegraph со ссылкой на заявление Букингемского дворца сообщила, что во время поездки в страны Карибского бассейна король не будет извиняться за историческую роль Великобритании в работорговле.