Москва2 ноя Вести.Президент РФ Владимир Путин обязательно заметит нерешительность премьер-министра Великобритании Эндрю Бернема, пишет журнал Spectator.

Журналисты отмечают, что глава британского правительства показал свои слабость и бесхребетность, когда анонсировал возможные извинения за работорговлю.

Путин, российский лидер, который безошибочно распознает слабость Запада и пользуется ею для внезапных политических маневров, заметит это пишет издание

Впрочем, британский премьер исключил репарации за работорговлю, потому что нынешние жители Королевства не имеют отношения к этим преступлениям, добавляет журнал.

Ранее Бернем назвал трансатлантическую работорговлю жестоким и варварским нарушением человеческих прав. Он также отметил, что готов обсуждать принесение официальных извинений от Соединенного Королевства.