В Великобритании отказались платить репарации за работорговлю Бернэм: Великобритания не намерена платить репарации за работорговлю

Москва31 окт Вести.Соединенное Королевство не намерено выплачивать репарации странам Карибского бассейна, поскольку нынешнее поколение британцев не несет ответственности за работорговлю в британских колониях. Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Эндрю Бернем.

По словам премьера страны, которые приводятся в газете The Guardian, живущих сегодня британцев "не должны привлекать к ответственности за исторические ошибки, какими бы ужасными они ни были".

Они произошли в другие времена с другими законами. Эти люди (нынешнее поколение британцев. — Прим. ред.) не имеют к этому никакого личного отношения написал Бернем

При этом Лондон, как отметил премьер Великобритании, готов помочь беднейшим странам Содружества наций реструктурировать свой долг. Он отметил, что "Трансатлантическая работорговля была жестоким и варварским нарушением" прав людей.

Я хочу выразить свою скорбь и сожаление по поводу боли и страданий, выпавших на долю миллионов людей, а также признать, что это продолжает влиять на наш сегодняшний мир отметил Бернем

Он отметил также свою готовность обсудить возможность принесения официальных извинений со стороны Великобритании за работорговлю.