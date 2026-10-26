Лондон не присоединится к оборонному банку НАТО Reuters: Британия отказалась присоединяться к оборонному банку НАТО

Москва26 окт Вести.Великобритания отказалась присоединиться к Банку обороны, безопасности и устойчивости (Defence, Security and Resilience Bank, DSRB) НАТО, вместо этого Лондон намерен сосредоточиться на развитии многостороннего оборонного механизма (MDM), пишет Reuters со ссылкой на источники.

Британия не будет присоединяться к возглавляемому Канадой Банку обороны, безопасности и устойчивости говорится в публикации

По данным агентства, страны не смогли договориться по ряду ключевых вопросов, в их числе расположение штаб-квартиры банка, объем совместных закупок, выдача кредитов для государств-членов, правила присоединения новых стран.

В результате Лондон и Оттава договорились учредить отдельные институты для решения стратегических задач в области обороны. Британский MDM займется ускорением оборонных инвестиций и совместными закупками, а DSRB будет дополнять этот механизм, поддерживая инвестиции в оборонную промышленность и цепочки поставок, а также делая больший упор на кредитование отдельных государств.

Ранее сообщалось, что Новая Зеландия отказалась присоединиться к международному оборонному банку.