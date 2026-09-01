Independent: Британия не сможет покрыть потери от Brexit, вступив в CPTPP

Вступление в Транстихоокеанское партнерство не покроет потери Лондона от Brexit Independent: Британия не сможет покрыть потери от Brexit, вступив в CPTPP

Москва1 сен Вести.Вступление Великобритании в Транстихоокеанское партнерство (CPTPP) не может компенсировать потери Лондона от Brexit – выхода из состава Евросоюза (ЕС). На это указала газета Independent.

По данным издания, полноправное членство Соединенного Королевства в CPTPP началось 1 сентября после того, как Канада последней из государств-членов ратифицировала присоединение страны к интеграционной группировке в июле​​​.

Экономический рост от вступления в CPTPP, который, по мнению сторонников Brexit, должен был компенсировать потери в торговле с ЕС, не сможет даже приблизиться к закрытию торгового дефицита, возникшего в результате выхода из Евросоюза и его единого рынка говорится в публикации

Авторы статьи пояснили, что выгода от участия Лондона в Транстихоокеанском партнерстве принесет стране около 2,7 миллиарда долларов. При этом торговые потери Британии в результате Brexit составили 16 миллиардов долларов.

Газета также приводит слова главы европейского движения Великобритании Майка Голсуори, который выступает за возвращение страны в ЕС. По его мнению, Лондон остается в стороне от потенциальных выгод, которые бы он мог получить, оставаясь членом объединения.