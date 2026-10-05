Москва5 окт Вести.Власти Новой Зеландии отклонили приглашение Канады присоединиться к международному Банку обороны, безопасности и устойчивости (DSRB).

По данным МИД Новой Зеландии, первоначальный взнос при вступлении в банк обойдется стране в 100 миллионов долларов (примерно, 56,1 миллиона долларов США) и на этом расходы не ограничатся. В ведомстве сочли, что для оборонной промышленности полезнее реализация мер, которые расширяют рыночные возможности, а не создание специального механизма оборонного финансирования, сообщает радио RNZ.

Банк обороны создается для финансирования оборонной промышленности стран-участниц за счет внесенного ими капитала. Предполагается, что он начнет работу в 2027 году после привлечения капитала в 100 миллиардов евро. Штаб-квартира банка будет находиться в Канаде.

Согласие на присоединение к проекту дали Албания, Бельгия, Греция, Латвия, Люксембург, Румыния, Турция, Украина. Организаторы ожидают, что их примеру последуют Австралия, Япония и Южная Корея.

Ранее сообщалось, что Евросоюз вместе с Канадой, Австралией, Барбадосом, Бразилией, Индией и Кенией инициировал международный проект под названием "Партнеры во имя многосторонности. Целью инициативы является объединение усилий на международном уровне для решения глобальных проблем.