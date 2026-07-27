Москва27 июл Вести.За разведкой Новой Зеландии, которая входит в альянс "Пять глаз", стоят англичане. Об этом ИС "Вести" заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Представить себе очень сложно, чтобы новозеландцы каким-то образом вели эффективную разведывательную деятельность. Скорее всего, за ними стоят безусловно англичане. Есть такая фраза – "враг не дремлет". Что касается англосаксов, эта фраза, наверное, подойдет к ним так, что как будто бы они вообще ночами не спят, лишь бы урон нанести нашей стране. И мы многократно говорили о том, что посольство Великобритании в Российской Федерации является, по сути дела, таким центром всего разведывательного сообщества сказал Луговой

Ранее американский телеканал CBS News сообщил, что США перестали делиться с участниками разведывательного альянса "Пять глаз" разведданными, которые касаются переговоров по Украине.