Житель Хабаровска передавал сведения разведке Новой Зеландии, он задержан Жителя Хабаровска задержали по подозрению в госизмене в пользу Новой Зеландии

Москва27 июл Вести.В Хабаровске задержали местного жителя, подозреваемого в государственной измене в пользу Новой Зеландии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, подозреваемого в совершении государственной измены говорится в сообщении ведомства

Отмечается, что контакты с представителями иностранных спецслужб фигурант 1971 года рождения установил инициативно. По данным силовиков, он передавал важные сведения разведке государства, входящего в альянс "Пять глаз", где также состоят США, Великобритания, Канада и Австралия, речь идет об информации, которая могла быть использована против безопасности России.

По решению суда подозреваемый арестован.