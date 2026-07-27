Москва27 июлВести.Суд в Хабаровске арестовал на два месяца местного жителя, который передавал данные разведке Новой Зеландии. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
Обвиняемый по заданию неустановленного сотрудника Разведывательного сообщества Новой Зеландии осуществил передачу последнему сведений в отношении стратегического сотрудничества между государствамиговорится в сообщении
Ходатайство об аресте подало УФСБ по Восточному военному округу. Мужчина будет находиться под стражей два месяца.