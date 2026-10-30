Москва30 окт Вести.Накануне Дня памяти жертв политических репрессий, посол Великобритании, вместо того чтобы обсудить проект "Бритлаг" и исторические преступления, связанные с ним, предпочел избежать встречи, что свидетельствует о нежелании Британии признавать ответственность и платить за прошлые деяния. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Он напомнил, что 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий.

И традиционно в течение 10 лет посол Англии, посол Америки, прибывают к Соловецкому камню [памятник-мемориал жертвам политических репрессий в СССР] для того, чтобы лишний раз подчеркнуть, что Россия является репрессивным государством, а сегодня посол сбежал. С коллегами, да, сбежал прямо. Мы к нему, чтобы поговорить про проект "Бритлаг" [сокращение от "Британский лагерь"— представленный Луговым политический проект партии ЛДПР с целью привлечения внимания к историческим преступлениям Великобритании], а он сбежал. Мы сделали [миниатюру] по картине Василия Верещагина "Казнь из пушек в Британской Индии" "Дьявольский ветер" называется и хотели сегодня послу вручить. Они нам про ГУЛАГ говорят, вспоминают, хотя мы давно это признали и приняли. Так давайте, ребята, про "Бритлаг" тоже поговорим — это же десятки миллионов умерщвленных, убитых, ограбленных стран и людей. В итоге он ехал. Почему бежит? А потому что объяснить нечего, в открытую-то они говорить не могут. Понимают, что говорить нечего, а платить придется рассказал Луговой

Ранее председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и советник Президента РФ Валерий Фадеев выступил с предложением перенести Соловецкий камень – мемориал жертвам политических репрессий с Лубянской площади в Москве. По его мнению, люди приходят к монументу не на "акцию памяти, а акцию против сотрудников здания на Лубянке – ФСБ, КГБ, НКВД".