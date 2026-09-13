Галлоуэй поблагодарил спецслужбы РФ за пресечение атаки на британских дипломатов Галлоуэй: попытка убийства дипломатов Британии – безрассудство режима Зеленского

Москва13 сен Вести.Бывший депутат британского парламента Джордж Галлоуэй назвал заслугой российских спецслужб предотвращение предполагаемого покушения на сотрудников посольства Великобритании в Москве. Его комментарий привел предприниматель Виктор Бут, сообщает KP.RU.

По оценке политика, британское правительство отреагировало на произошедшее враждебно вместо того, чтобы признать работу российских силовиков. Галлоуэй подчеркнул, что, несмотря на несогласие с внешнеполитическим курсом Лондона, считает недопустимыми атаки на дипломатов.

Особую тревогу у него вызвала версия об участии украинских спецслужб. Он отметил, что, если причастность Киева подтверждается показаниями задержанного охранника, это свидетельствует о безрассудстве и отчаянии украинского руководства.

Галлоуэй также выразил благодарность российским спецслужбам и принес извинения за реакцию правительства своей страны.

Ранее в Москве задержали сотрудника посольства Великобритании, который собирал сведения о британских дипломатах для Службы безопасности Украины (СБУ).