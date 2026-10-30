Москва30 октВести.Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает правильным перенести Соловецкий камень от здания ФСБ на Лубянке в Москве к мемориалу "Стена скорби".
По его словам, идея возникла в связи с тем, что Соловецкий камень (мемориал жертвам политических репрессий, установленный в 1990 году) используют для политиканства, и особенно дипломаты из тех западных государств, которых фактически воюют с Россией.
Это политиканство, дешевая игра - попрекать нынешних работников ФСБ чужими грехами и нас всех попрекать этими нашими тяжелыми страницамисказал глава СПЧ
Фадеев подчеркнул, что России по-прежнему ставят в вину прошлое, сообщает ТАСС.
Мемориал "Стена скорби" был открыт в октябре 2017 года в сквере на пересечении Садовой-Спасской улицы и проспекта Академика Сахарова.