Фадеев: Соловецкий камень с Лубянки можно перенести к мемориалу "Стена скорби"

Фадеев: Соловецкий камень с Лубянки можно перенести к "Стене скорби" Фадеев: Соловецкий камень с Лубянки можно перенести к мемориалу "Стена скорби"

Москва30 окт Вести.Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает правильным перенести Соловецкий камень от здания ФСБ на Лубянке в Москве к мемориалу "Стена скорби".

По его словам, идея возникла в связи с тем, что Соловецкий камень (мемориал жертвам политических репрессий, установленный в 1990 году) используют для политиканства, и особенно дипломаты из тех западных государств, которых фактически воюют с Россией.

Это политиканство, дешевая игра - попрекать нынешних работников ФСБ чужими грехами и нас всех попрекать этими нашими тяжелыми страницами сказал глава СПЧ

Фадеев подчеркнул, что России по-прежнему ставят в вину прошлое, сообщает ТАСС.

Мемориал "Стена скорби" был открыт в октябре 2017 года в сквере на пересечении Садовой-Спасской улицы и проспекта Академика Сахарова.