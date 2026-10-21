Временно памятник Солженицыну вернули на Корабельную набережную во Владивостоке Памятник Солженицыну вернули на Корабельную набережную во Владивостоке

Москва21 окт Вести.Памятник писателю Александру Солженицыну вернули на Корабельную набережную во Владивостоке, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Уточняется, что изначально памятник должны были установить в сквере Веры и Надежды на проспекте 100-летия Владивостока. Но жители обратили внимание на то, что скульптура будет ограничивать обзор и затруднять использование площадки.

С учетом обращений горожан и результатов выездных обследований было принято решение временно вернуть монумент на Корабельную набережную говорится в сообщении

Монумент писателю был установлен в 2015 году. Во время церемонии открытия памятника присутствовал сын писателя Ермолай. Сам писатель побывал в столице Приморья в 1994 году.