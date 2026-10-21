Москва21 октВести.Памятник писателю Александру Солженицыну вернули на Корабельную набережную во Владивостоке, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Уточняется, что изначально памятник должны были установить в сквере Веры и Надежды на проспекте 100-летия Владивостока. Но жители обратили внимание на то, что скульптура будет ограничивать обзор и затруднять использование площадки.
С учетом обращений горожан и результатов выездных обследований было принято решение временно вернуть монумент на Корабельную набережнуюговорится в сообщении
Монумент писателю был установлен в 2015 году. Во время церемонии открытия памятника присутствовал сын писателя Ермолай. Сам писатель побывал в столице Приморья в 1994 году.