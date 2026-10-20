Москва20 окт Вести.Решение убрать памятник писателю Александру Солженицыну, который был установлен на Корабельной набережной в центре Владивостока, – странное, неумное и только разобщает народ в сложный период. Об этом депутат Госдумы РФ Евгений Попов написал в своем Telegram-канале.

Решение убрать памятник Солженицыну с Корабельной набережной Владивостока – странное и неумное. Даже вредное. И только разобщает народ в самый сложный период истории страны! Зачем? Вы можете не разделять взгляды Александра Исаевича. Я тоже далеко не во всем с ним согласен, но он великий русский писатель, который вернулся на Родину через Владивосток заявил Попов

Парламентарий вспомнил историю своего знакомства с писателем.

Он пришел к нам в гимназию, и я, тогда десятиклассник, встречал его на русской земле, выступал от школы перед Солженицыным. Владивосток знает и помнит Солженицына. Объяснения вроде "более подходящее место" не выдерживают никакой критики. Спрятать Солженицына не получится. Да и вообще не время трогать любые памятники. Надо оставить их в покое. Сейчас у нас совсем другие задачи написал Попов

Ранее сообщалось, что памятник писателю Александру Солженицыну, который был установлен на Корабельной набережной в центре Владивостока, демонтирован и в ближайшие дни будет перенесен.