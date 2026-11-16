В мэрии Владивостока отказались от планов по переносу памятника Солженицыну

Власти Владивостока передумали переносить памятник Солженицыну В мэрии Владивостока отказались от планов по переносу памятника Солженицыну

Москва16 ноя Вести.Власти Владивостока больше не рассматривают вопрос о переносе памятника писателю Александру Солженицыну, установленному в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в беседе с ИА PrimaMedia.

В настоящее время скульптура находится по месту установки. Вопрос о переносе скульптуры не рассматривается приводит агентство данные администрации

Там отметили, что памятник не является объектом культурного наследия и находится в муниципальной собственности, и его судьба будет решаться без проведения общественных обсуждений.

Памятник Солженицыну был установлен на Корабельной набережной в 2015 году. В октябре 2026-го появилась информация о его демонтаже с целью переноса в один из спальных районов, однако спустя время он вернулся на прежнее место.