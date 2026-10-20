В центре Владивостока демонтирован памятник Солженицыну Памятник Солженицыну демонтировали в центре Владивостока

Москва20 окт Вести.Памятник писателю Александру Солженицыну, который был установлен на Корабельной набережной в центре Владивостока, демонтирован и в ближайшие дни будет перенесен. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации столицы Приморья.

Уже начались работы по установке, до конца этой недели будут завершены сказал собеседник агентства

Как предполагается, монумент Солженицыну будет установлен в сквере Веры и Надежды в районе проспекта 100-летия Владивостока.

Ранее сообщалось, что сроки переноса памятника сдвинулись до 1 ноября.

Монумент писателю был установлен в 2015 году. Солженицын побывал в столице Приморья в 1994 году.